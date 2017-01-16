لماذا الغى دييغو سيميوني تدريبات اتلتيكو مدريد ؟

أقدم المدير الفني الارجنتيني لفريق اتلتيكو مدريد الاسباني دييغو سيميوني على الغاء تدريبات الفريق الجماعية قبل الاستعداد والتحضير لمواجهة إيبار الخميس المقبل في كأس اسبانيا.

وقرر الارجنتيني سيميوني الغاء الدورة التدريبية بسبب انقطاع تيار الكهرباء بعد بداية التدريبات بعشرين دقيقة فقط، ومن ثم حاول الفريق استئناف العمل في صالة الالعاب الرياضية إلا أنه فشل في ذلك لعدم تواجد إضاءة كافية ليأجل التدريبات.