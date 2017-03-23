مع التقدم في العمر وقلة الرغبة في تناول الطعام، تلجأ كثير من السيدات إلى تناول مكملات الكالسيوم الغذائية للمحافظة على صحتهم، إلا أن دراسة سويدية حذرت من ذلك، مؤكدة احتمال ارتباطه بالإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف، بعدما تبين سابقاً ارتباطه بالإصابة بالنوبات القلبية لدى السيدات الكبار بالعمر، حسب ما جاء في أحد المنشورات الصحية لجامعة هارفارد.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة غوتنبرغ بالسويد، وتم خلالها مراقبة 700 سيدة تراوحت أعمارهن بين 70 و92 عاماً، ولم تكن أي منهن مصابة بالخرف في بداية الدراسة، تناول قسم كبير منهن مكملات الكالسيوم بانتظام.

وخلال فترة الدراسة التي استغرقت 5 أعوام، تبين أن تناول مكملات الكالسيوم يضاعف مخاطر الإصابة بالزهايمر من 3 إلى 7 أضعاف خاصة لدى هؤلاء السيدات اللاتي تعانين من مشاكل في المادة البيضاء في الدماغ والتي تسبب موت خلايا الدماغ.

لكن على الرغم من هذه النتائج، لم يجزم الباحثون العلاقة بين تناول مكملات الكالسيوم والإصابة بالخرف، لأن الآلية التي يمكن أن يحدث بها هذا التأثير لاتزال غير واضحة أمامهم، لكنهم أشاروا إلى أن الكالسيوم ربما يؤثر على الأوعية الدموية، خاصة أن دراسات سابقة ربطت بين الخرف وبين نقص تدفق الدم في الشرايين.