لقاء لبناني سعودي جامع في الرياض بذكرى استشهاد الرئيس الحريري

أقامت السفارة اللبنانية في الرياض حفل تأبين للرئيس الشهيد رفيق الحريري في الذكرى الثانية عشر لاستشهاده، وذلك بحضور جمع كبير من رجال الأعمال ووجوه المجتمع السعودي، وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية وحشد من أبناء الجالية اللبنانية.

وخاطب سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية عبد الستار عيسى الحضور قائلاً: “نجتمع اليوم لنحيي الذكرى الثانية عشرة لرحيل الرئيس الحريري، الذي أسس بحياته واستشهاده مدرسة في الوطنية والتضحية في سبيل لبنان؛ النموذج الحضاري القائم على التعددية واحترام الآخر. لبنان العربي المتضامن مع أشقائه العرب بعلاقات ندية مبنية على الاحترام المتبادل، وهو القائل: “لا أحد أكبر من وطنه، والكل عابر ومتغير، أما لبنان فثابت وباق”.

أضاف عيسى: “هذه المدرسة في الوطنية وتغليب المصلحة العليا على المصالح الفئوية الضيقة هي التي أخرجت لبنان مؤخراً من الشلل، حيث توافق اللبنانيون على انتخاب العماد ميشال عون”. وفي ختام حديثه نقل السفير عيسى تحيات دولة الرئيس سعد الحريري للحضور، كما قدم شكره وتقديره للمشاركين في هذا اللقاء، وخص بالذكر مجلس العمل والاستثمار اللبناني.

من جهته، عدّد رئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة محمد شاهين في كلمته التي ألقاها نيابة عن أعضاء المجلس صفات الشهيد الرئيس الحريري ومناقبه، كواحد من أعظم الشهداء، ونوّه بإنجازات الرئيس الشهيد وعطائه للبنان وطناً وشعبا.