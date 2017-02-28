لقاء في ثانوية المقاصد الاسلامية لتقديم كتاب “صيدا مدينة الرباط والعلماء”

“صيدا مدينة الرباط والعلماء”، هو عنوان الكتاب الذي اقامت جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا من اجل تقديمه لقاءاً في ثانوية المقاصد الاسلامية.

الكتاب الذي ألفه الكاتب والمؤرخ الشيخ سليم يوسف، يتحدث عن تاريخ المدينة منذ الفتح الاسلامي الى نهاية الربع الأول من القرن 15 هـ/ 21 م، كما عن عائلات المدينة ورجالاتها، وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وحضر اللقاء مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي راشيا الشيخ احمد اللدن، ممثلون عن كل من الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري وامين عام تيار المستقبل احمد الحريري.

وألقيت كلمات تناولت مضمون الكتاب وأهميته.

وفي الختام قدمت جمعية المقاصد درعا تكريميا للمؤلف، الذي قام بعدها بتوقيع كتابه للحاضرين.