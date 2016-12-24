لقاء سيدة الجبل هنأ اللبنانيين بالاعياد ورفع الصلاة من اجل لبنان خال من اي سلاح غير شرعي

صدر عن لقاء “سيدة الجبل” البيان الآتي: “بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة يتمنى لقاء سيدة الجبل لجميع اللبنانيين الخير والسلام وراحة البال.
كما يرفع الصلاة لمستقبل لبنان السيد الحر المستقل، دون وصاية اقليمية، خال من اي سلاح غير شرعي”.
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