لقاء بين بري والحريري في عين التينة

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري منذ بعض الوقت إلى عين التينة، ويجتمع في هذه الأثناء مع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، بحضور وزير المال علي حسن خليل، ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري.
أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
احتفال بعيد الجيش وتكريم أهالي الشهداء برعاية قهوجي في طرابلس
الافطار السنوي لمنسقية “تيار المستقبل” في بوردو: الحريري تحدى الصعوبات والمخاطر من أجل لبنان
طلب الاستئناف الذي قدمه لابورتا بقضية نيمار رفض من قبل المحكمة
أبل تخفض إنتاج آيفون بنسبة 10%
Powered By Future Television s.a.l