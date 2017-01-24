لقاء بين بري والحريري في عين التينة

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري منذ بعض الوقت إلى عين التينة، ويجتمع في هذه الأثناء مع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، بحضور وزير المال علي حسن خليل، ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري.

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