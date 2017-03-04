“رد قاس” من لطيفة على فلة: مريضة والضرب في الميت حرام!

تحدّثت الفنانة التونسية لطيفة في برنامج ”نجوم” عن تصريحات الفنانة الجزائرية فلة، التي وصفتها فيها ”بالسكيرة” مؤكّدة أنّها لا تعرف فلة معرفة شخصية ولم تلتق بها الا في مناسبتين.

وتوجّهت بالحديث الى فلة، قائلة ”بلدك العظيم الذي تجمعه صداقة متينة ببلدي تونس والتاريخ الذي جمع البلدين هو السبب الوحيد لعدم ردي على مهاتراتك التي لن تزيدك نجاحا”.

وتابعت أنّ فلة متعودة على شتم الفنانات، وتوجهت الى فلة بالقول: ” نقوللها ربي يشفيك ويهديك لأنها مريضة في حاجة إلى علاج، والجميع يعرف من هي لطيفة العرفاوي ومن هي فلة عبابسة فاتركي لطيفة في حالها”.

وقالت ”لن أرد على فلة لأنّ الفنانين والإعلاميين قاموا بذلك بدلا عني، وفكرت في رفع قضية ضدها لكن ليس على المريض حرج والضرب في الميت حرام هي مريضة ويجب ان تتعالج وأنا يسخفني حالها، لكنني أقول لها أنّه ليس لي في السهر ولا الخمر”.

وأكّدت أنّ فلة أثارت بتصريحاتها استهزاء عائلتها وأصدقائها والفنانين في تونس ومصر”، قائلة ‘ لن أتحدث عن صلح لاني لا إشكال لي معها أنا أصلا لا اعرفها ولا علاقة لي بها”.