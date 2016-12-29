لحام هنأ الرئيس عون بعيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة

اجرى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئا ب”عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة”، متمنيا أن “تكون سنة 2017 سنة خير وبركة وسلام ومحبة عليه وعلى لبنان وكل الشرق والعالم أجمع وأن يوفقه الله، وأن يكون عهده الواعد تحقيقا للازدهار والتقدم ولأجل اتمام رسالة لبنان محليا وعالميا لا سيما في احلال السلام”.

كما تلقى البطريرك لحام اتصالا من الرئيس ميشال سليمان الذي “هنأه بعيدي الميلاد ورأس السنة، متمنيا له الصحة والعافية والسلام للعالم أجمع”.