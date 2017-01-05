لجنة الموارد البترولية تتابع الملف.. ولا معانية ميكانيكية للسيارات حتى شباط

بعد اقرار الحكومة مرسوم ملف النفط والغاز، جاءت الرسالة الثانية من اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مناقصة المعاينة الميكانيكية، وقد ترأسها الخميس، رئيس الحكومة سعد الحريري، ويليها اجتماع اللجنة الوزارية الوزارية المكلّفة دراسة مشاريع استخراج النفط.

ترأس رئيس مجلس الوزراء في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة درس موضوع المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية.

وحضر الاجتماع وزراء الداخلية نهاد المشنوق، المالية علي حسن خليل، العدل سليم جريصاتي والاقتصاد رائد خوري.

بعد الاجتماع، أوضح الوزير المشنوق أنه “تمت مناقشة ملف المعاينة الميكانيكية، وسنتابع النقاش لاحقا”.

وأصدر المشنوق قرارا سمح بموجبه، “إستثنائيا ولغاية 27 شباط المقبل، استيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) دون إخضاع الآليات للمعاينة الميكانيكية، وذلك عن العام 2016 والأعوام السابقة، فقط للآليات التي سبق لها أن خضعت للمعاينة خلال العام 2015، وذلك نتيجة للأزمة التي نشأت بسبب الإغلاق القسري لمراكز المعاينة الميكانيكية، والتي تسببت بازدحامات كبيرة أمام المراكز خلال الأيام الأخيرة”.

من جهته، أوضح الوزير خوري أن الاجتماع تركز حول دراسة الشروط الفنية لمناقصة الميكانيك ومدى جدواها، وكل الخيارات اليوم مفتوحة، لافتا إلى أن الملف كبير ويحتاج إلى دراسة مستفيضة.

كذلك ترأس الرئيس الحريري اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، في حضور وزير المالية علي حسن خليل، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ووزير الطاقة سيزار أبي خليل وهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان برئاسة الرئيس الدوري للهيئة وسام شباط والمستشار الاقتصادي للرئيس الحريري مازن حنا.

بدوره، أكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل خلال مؤتمر صحافي أن تحديد استخراج النفط سيتم عبر خارطة طريق سيُعلن عنها قريبا .

وأكد أنه “سيتم فتح البلوكات وفقا للدراسة التي تقوم بها هيئة ادارة قطاع البترول ووفق مستلزمات الدولة اللبنانية”.

وأشار إلى أن “عدد البلوكات التي سوف يتم عرضها على المزايدة هو 5″، وقال: “لن نعمل بشكل متسرع انما سريع لنستطيع التقدم أكثر في دورات التراخيص”.

وأكد أن “الدولة اللبنانية أعلنت حدودها البحرية بموجب مرسوم ونحن متمسكون بكل سنتمر مربع من مياهنا البحرية ومتعاونون مع الجهات لما فيه استعادة حقنا وسيتم تحديد انتاج النفط ضمن خارطة الطريق التي سنعلن عنها”.