لجنة المرأة والطفل تدرس الخميس توصية ادخال الكوتة النسائية

دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب جيليبرت زوين الى جلسة، تعقد عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الخميس المقبل، وذلك لدراسة:
– توصية ادخال الكوتة النسائية حسب قانون الانتخاب الجديد.
– درس ابرام اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة العمل الدولية ILO ممثلة بالمكتب الاقليمي للدول العربية (البرنامج الدولي لمكافحة اسوء اشكال عمل الاطفال).
– تعديل المادة من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946.
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