لجنة المال تجتمع الاثنين لدرس الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017

تعقد لجنة المال والموازنة جلسة، عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين المقبل، وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، للادارات التالية: رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، المجلس الدستوري ووزارة العدل.

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