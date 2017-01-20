لجنة الزراعة والسياحة تجتمع الاسبوع المقبل

دعا رئيس لجنة الزراعة والسياحة النائب ايوب حميد الى جلسة تعقد في العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلثاء 24 الحالي، وذلك لمناقشة واقع السياحة والاطلاع على رؤية الوزارة والتدابير والخطوات العملية الآيلة الى النهوض بهذا القطاع.
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