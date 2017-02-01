لجنة الدفاع عن المستأجرين ناشدت عون رد قانون الإيجارات

أقامت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاما تحت جسر الدورة، بمواكبة من القوى الأمنية، ناشدت خلاله “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بي الكل أن يكون كذلك فعلا برده قانون الإيجارات الظالم الى مجلس النواب لدراسته من جديد”.

وألقى زكي طه، أنطوان كرم وكاسترو عبدالله كلمات شددت على أن “القانون الذي وصف بالتهجيري وبقانون المصارف والشركات العقارية يهدف الى إفراغ الأحياء الشعبية من سكانها”، مشيرة إلى أن “الدولة لا تتمتع ببعد النظر، ولا تبالي بمواطنيها وأهاليها وشعبها”.

كما شددت على “مواصلة التحرك والبقاء على الأرض حتى قرار العودة الجدي عن القانون المذكور، وليس الإكتفاء ببعض التعديلات العديمة الجدوى”، داعية إلى “الإعتصام الخامسة من عصر الثلثاء المقبل في ساحة ساسين – الأشرفية”.