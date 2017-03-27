لجنة الدفاع عن المستأجرين دعت إلى الاعتصام الخميس أمام جريدة النهار للتوجه إلى بيت الوسط

عقدت لجنة الدفاع عن المستأجرين اجتماعا موسعا في مركز الاتحاد الوطني للنقابات. وتحدث رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله فأكد “الاستمرار في متابعة هذه القضية الوطنية”، مطالبا النواب ب”إعادة النظر في هذا القانون الأسود الدي يهجر اللبنانين”، وقال: “نحن بإنتظار نتائج القرار من المجلس الدستوري مهما كانت نتائجه، وسنكمل المسيرة مع النواب الذين طعنوا في هذا القانون”.

وطالب ب”قانون عادل ومنصف يرضي الطرفين”، لافتا إلى أن “المعركة مستمرة لتحقيق هذه المطالب، لا سيما إذا لم يتخذ المجلس الدستوري القرار الصائب في هذا الموضوع، ونحن سنسقط هذا القانون في الشارع”.

بعد الاجتماع، توجه المستأجرون إلى جامع الإمام علي في طريق الجديدة بتظاهرة سلمية.

ودعت اللجنة المستأجرين إلى “الاعتصام الخميس عند الرابعة أمام جريدة النهار للتوجه إلى بيت الرئيس سعد الحريري في الوسط”.