لجنة الدفاع تلتقي وفدا نيابيا استونيا في الاول من شباط

تلتقي لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، عند الرابعة من بعد ظهر الاربعاء في الاول من شباط، وفدا نيابيا استونيا برئاسة رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الاستوني، للتداول في علاقات التعاون بين المجلسين والبحث في التطورات الراهنة في لبنان.
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