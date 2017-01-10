لجنة الاعلام: الإدعاء على 12 شخصا من الجمارك

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، عند العاشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء في مجلس النواب، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات جمال الجراح والنواب: عباس هاشم، سيرج طورسركيسيان، زياد القادري، عمار حوري، آلان عون، اميل رحمة، وهاني قبيسي.

وعقد النائب فضل الله مؤتمرا صحافيا بعد الجلسة أعلن فيه “الإدعاء على 12 شخصا من الجمارك ومن عاملي تخليص البضائع بتهمة تلقي رشاوى وإدخال معدات بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية في ملف الإنترنت غير الشرعي”.

الامر الآخر المتعلق بالانترنت غير الشرعي، نحن تحدثنا الان عن استيراد بضائع، عن حادثة الزعرور الذي حكي عنها الكثير والامر ذهب في المسار القضائي، وما له علاقة بالانترنت غير الشرعي. وفي الحقيقة، حتى الان، هذا الامر لا يزال في مرحلة الدفوع الشكلية والمسارات القضائية التي تذهب الى وقت لا ندري كم يستغرقه لكنه مطلب سيبقى ملحا للاسراع في بته. وما تبلغه الوزير الجراح من الجهات القضائية ان ملف التخابر الدولي غير الشرعي هناك جلسات له في 26 و27 من الحالي مرتبطة بهذا الموضوع، وانه كوزارة مختصة وجهة مدعية هي مكملة في هذا الموضوع ومستمرة في ملاحقة هذا الملف حتى نصل الى النهاية المنشودة لاسترداد المال ومحاسبة اي متورط في هذا الملف، وهذا الشق الذي له علاقة بالجانب القضائي. لكن في الحقيقة اليوم لدينا مفهوم عن هذا الانترنت غير الشرعي وعن ملف التخابر الدولي غير الشرعي ايضا، وهذان الملفان نجدد التأكيد أننا كلجنة سنتابعهما الى النهاية”.

وأكد أن هذا الملف “لا يزال ضمن مرحلة الدفوع الشكلية والمسارات القضائية والمطلب سيبقى بضرورة الإسراع في بته”.

وجدد تأكيد اللجنة “الاستمرار في ملاحقة هذا الملف ومتابعة عمل القضاء للوصول الى النتائج المرجوة”.

ولفت الى ان “هناك تجهيزات استقدمت لتحسين الانترنت، إلا انها لم تستخدم بعد، ولا 4 G أو DSL سريعا من دون مشروع الـ”Fiber”.