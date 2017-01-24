لجنة الاشغال ناقشت موضوع المطار.. قباني: قضية النورس انتهت

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف، من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب السادة: حكمت ديب، خضر حبيب، علي عمار، خالد زهرمان، نبيل نقولا، نضال طعمة، عاصم قانصوه، محمد الحجار، الوليد سكرية، فادي الاعور، سامر سعادة وعباس هاشم.

كما حضر الجلسة: وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني، ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو، مدير عام الطيران المدني بالانابة المهندس محمد شهاب الدين، عضوا هيئة ادارة البترول غابي دعبول ووليد نصر وممثلة الهيئة ريما ياغي وممثلتا وزارة البيئة سمر مالك والفت حمدان.

قباني

اثر الجلسة قال قباني: “اجتماعنا اليوم بحث في موضوع المطار وسلامة الطيران وان كان تعدى موضوع النورس والحديث الدائر حوله، بداية وزارة البيئة عرضت لنا موضوع سلامة البيئة بالنسبة لمكب الكوستا برافا والذي اسمه رسميا المركز المؤقت للطمر الصحي للنفايات الصلبة قرب مصب نهر الغدير، لكن الجميع يعرفه بمطمر الكوستا برافا وبدأ العمل بهذا المكب قبل موافقة وزارة البيئة وحتى الان لا موافقة على دراسة الاثر البيئي لهذا المكب، ومن اهم الامور التي تحدث عنها وزير الاشغال انه في موضوع الالات التي وضعت في المطار انه لا يوجد رشاوى كما اشيع، وانه سيجري مد مصب الغدير ب 150 مترا اضافيا في البحر لابعاده عن البر وعن المطار ووزير الاشغال والنقل يقول اعتبروا ان قضية النورس انتهت”.

اضاف: ” تحدثنا بعدد من الامور المهمة للمطار وقطاع الطيران وابرزها اهتمام الوزير بتعيين الهيئة العامة للطيران المدني واصبح لها 17 سنة متوقفة والذي لم يعد من الممكن ان نستمر بادارة المطار وسلامة الطيران من دون الهيئة العامة للطيران المدني، نأمل ان يعين هذا الوزير الهيئة لان الوزراء السابقين لم يعينوا ومع الأسف كنا مختلفين معهم. هناك مواضيع اخرى تتعلق بالمطار كمواضيع التجهيزات الامنية على بوابات العبور، هناك مبلغ مليون دولار، كان من الهبة السعودية الآن لا يوجد هبة، حولت الى الموازنة وان شاء الله في الجلسة المقبلة يخبرنا الوزير عن تلزيم هذه التجهيزات، حتى الان هناك 16 شركة مواكبة وتريد ان تشترك وستعلن المناقصة في مطلع الاسبوع”.

وتابع: “الموضوع الثاني هو موضوع المنطقة الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، ادارة المناقصات وضعت 24 شرطا، الوزير ملتزم بكل ملاحظات هيئة المناقصات وبالتالي خلال ايام سيتم اطلاق المزايدة ولن يجري تمديد العقد لان العقد ينتهي بنهاية 2017، ولكن يجب طرح المزايدة قبل سنة، بدون ذلك الشركة بدأت تدفع 17 سنتا للحكومة عن كل راكب، الان اصبحت بحدود دولارين وربع عن كل راكب، وهناك تسعة ملايين راكب معنى ذلك ان المدخول حوالى 20 مليون دولار، حاليا هناك اربع شركات مهتمة، توقعات الوزير انه يجب ان يرتفع مدخول الدولة من المنطقة الحرة الى حوالى 50 مليون دولار وان المزايدة ستعلن خلال عشرة ايام على الاكثر بالتالي لن يتدخل وزير على الاطلاق بههذ المزايدة التي ستكون شفافة”.

وختم: “بالنسبة للكاميرات هناك 180 عنصرا والعدد غير كاف على الاطلاق وسيرفع قريبا جدا الى 400 عنصر، وسيتضاعف عدد الكاميرات، وبالنسبة لتوسعة وتطوير المطار هناك توقع انه خلال سنوات قليلة سيصبح عدد الركاب في المطار 15 مليون راكب وهذا الامر يحتاج الى توسعة المطار خصوصا للخدمات في الداخل، كما سيصبح هناك تحديث لمطار رينيه معوض وايضا لمطار رياق، مطار رينيه معوض ربما يستعمل للشحن، حاليا هناك مطار حامات يستعمله الاميركيون لاشغال متعلقة بدعمهم للبنان وهو يحتاج الى تطوير وهذه الجلسة كانت مفيدة مع وزير الاشغال العامة والنقل وسنتابع هذه الامور معه وهو جدي وشفاف كما حضر معنا وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني وسنبدأ بالتعاون معه واول تعاون سيكون في اقتراح قانون الشفافية في قطاع البترول”.