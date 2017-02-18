لجنة أممية لمتابعة الهجمات الكيماوية.. وداعش يفرون من الرقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية فرار مجموعات من مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي من معاقلهم في سوريا بعد تكثيف الضربات الجوية للتحالف ضد معقلهم في الرقة.

وأبلغ الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم البنتاغون الصحفيين “الكثير من مديريهم وموظفيهم يبدأون الآن عملية مغادرة الرقة ونقل عملياتهم إلى الجنوب بمحاذاة النهر”، في إشارة إلى نهر الفرات.

ونقلت “رويترز”، عن ديفيز قوله “لذا فإنهم بالتأكيد لاحظوا حقيقة أن النهاية قريبة في الرقة ونحن نرى الآن نزوحا لقيادتهم”.

من جهة ثانية، طالبت لجنة تحقيق أممية النظام السوري بتسليم قوائم بأسماء عدد من قادته المتورطين في الهجمات الكيماوية ضد أهداف مدنية.

ويوثق التقرير الأخير الذي أعدته لجنة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية هجمات لنظام بشار الأسد بغاز الكلور ضد ثلاث قرى في شمال سوريا بين عامي 2014 و2015.

وبناء على ذلك، فإن اللجنة الأممية طالبت النظام السوري بتسليم أسماء القادة والوحدات العسكرية وكيانات أخرى يشتبه في تورطها بشن هجمات كيماوية ضد أهداف مدنية، إلا أن نظام الأسد تجاهل طلب اللجنة.

ميدانياً، أعلن مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس أن “9 مدنيين على الأقل بينهم 3 نساء قتلوا الجمعة، جراء القصف المدفعي التركي على مدينة الباب”

وأضاف: “وبذلك ترتفع حصيلة القتلى جراء الغارات والقصف المدفعي التركي على مدينة الباب خلال الـ 48 ساعة الأخيرة إلى 45 مدنياً بينهم 18 طفلا و14 امرأة”.