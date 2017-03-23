لجان المستأجرين دعت رئيس الاتحاد العمالي العام للدفاع عن قضيتهم

طالبت لجان المستأجرين في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت وكافة المناطق، في بيان، “رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر بالدفاع عن قضية مليون مواطن لبناني مستأجر على كافة الاراضي اللبنانية، والتي تطال الطبقة الشعبية والعاملة والفقراء ومحدودي الدخل”، ودعوه مع مجلس الاتحاد العمالي العام الى “الحضور غدا صباحا لمشاركتهم الاعتصام امام المجلس الدستوري الساعة 10 صباحا، والسعي الجدي للاضاءة على هذه القضية الوطنية والوقوف قرب الشعب اللبناني، والنضال من اجل هذه القضية الوطنية والمصيرية بحق مئات الالاف من العائلات ، قبل ان يصار الى تشريد أكثر من ربع سكان لبنان”.

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