لبنان يواصل تجاربه بنجاح استعدادا لتصفيات كأس العالم للشاطئية

فاز منتخب لبنان على نظيره العراقي بركلات الترجيح (3-2)، بعد ان انتهى الوقت الاصلي بالتعادل بثلاثة اهداف لكل منهما في المباراة التي أقيمت في مدينة ترينغانو الماليزية تحضيرا لنهائيات كأس آسيا لكرة الشاطئية، التصفيات المؤهلة لكأس العالم، التي تنطلق السبت في ماليزيا.

وهو الفوز الثاني للبنان، بعد تخطي البحرين أمس الأربعاء بأربعة أهداف لثلاثة.

ويقع لبنان في المجموعة الثانية التي تضم أيضا عمان (حامل اللقب) واوزبكستان وتايلاند، على أن يتأهل الأول من المجموعة إلى نصف النهائي، بالاضافة إلى أفضل صاحب مركز ثان من المجموعات الثلاث الأخرى، في حين، تصعد أول ثلاث منتخبات إلى نهائيات كأس العالم.

وتستضيف ماليزيا بطولة آسيا في الفترة من 4 حتى 11 الجاري.