لبنان يصطدم بحامل اللقب في قرعة بطولة آسيا ألشاطئية

أوقعت قرعة بطولة آسيا لكرة القدم الشاطئية 2017 التي تستضيفها مدينة كوالا تيرنغانو الماليزية خلال الفترة من 4 إلى 11 آذار المقبل، منتخب لبنان في المجموعة الثانية إلى جانب منتخب عُمان (حامل اللقب) وأوزبكستان وتايلاند.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات إيران والبحرين والصين وماليزيا (المضيفة) وأفغانستان فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات قطر الإمارات والعراق واليابان وصيف حامل اللقب.

ويتأهل إلى الدور قبل النهائي صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات في البطولة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2017 التي ستقام في جزر الباهاماس في نيسان المقبل.