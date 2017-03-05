لا وجود للستين في الانتخابات.. وباسيل: القانون أهم من الرئاسة

اكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أننا ذاهبون إلى إنتصار جديد في وجه كل تخلف أبقى الوضع في لبنان على ما هو عليه، وأول شيء سنواجهه هو قانون الستين الذي أصبح من الماضي بالنسبة الينا.

وأعلن باسيل “أنّنا ذاهبون إلى إنتصار جديد في وجه كلّ تخلّف أبقى الوضع في لبنان على ما هو عليه، وأوّل شيء سنُواجهه هو قانون الستين الذي أصبح من الماضي بالنسبة الينا”، لافتاً إلى “أنّنا سنُنجز قانوناً للإنتخابات يشبهنا ومن زماننا، يُعطي الحرّية لكافة الفئات الطائفيّة والمناطقيّة والحزبيّة، لكي تتمثّل في المجلس النيابي”.

وأضاف رئيس التيّار: “نحن والقوّات والكتائب متّفقون أن لا وجود لقانون الستين في الإنتخابات النيابيّة المقبلة، مهما كانت التضحيات والثمن، لأن قانون الإنتخابات أهمّ من رئاسة الجمهوريّة ويستأهل التضحية من أجله بكلّ شيء وحتّى بالعهد، ولم نصل إلى السلطة لكي نبيع الناس إنّما لإعطائها حقّها وعدم سلبها هذا الحقّ”.

من جهته، أكد النائب وائل أبو فاعور، أن النائب وليد جنبلاط يريد أن تتمَ صياغة قانون الإنتخاب وفق معايير واضحة أهمُهَا الطائف، والوفاق الوطني، وصحة التمثيل.

أضاف: “نريد لقانون الإنتخاب أن تكون إصلاحا لمسار استعادة الوحدة في الحياة الوطنية وأن تكون الانتخابات النيابية المقبلة استكمالا للمسار الدستوري الصحيح الذي حصل منذ ملء الشغور في رئاسة الجمهورية ومنذ اعادة الحياة الى حكومة مجتمعة بين كل اللبنانيين”.

وتابع: “اذا كان هناك من يعتقد ان بامكانه التمديد وتجاوز الإرادة الشعبية مرة اخرى فاعتقد انه يكون كمن يشعل فتيلا لثورة شعبية تبدأ ولا تنتهي، ورأينا ونرى حجم النقمة الشعبية الكبيرة المحقة لان من حق المواطن في كل اربع سنوات عن قيمة صوته وموقع صوته في الحياة السياسية”.

من جانبه أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر أكد أن لا مصلحة للبلد في أي تمديد للمجلس النيابي، كما لا مصلحة لأي قوة سياسية في إستدراج الفراغ.

وحذر الجسر من خطورة الفراغ في المجلس النيابي، مؤكدا أن تطبيق اتفاق الطائف بحرفيته هو الحل الوحيد بعيداً عن إجتهادات التفسير،وأن لا مصلحة للبلد في أي تمديد للمجلس النيابي كما لا مصلحة لأي قوة سياسية في إستدراج الفراغ لأن الفراغ في النهاية لن يوفر أحد.

هذا وجدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنتقادَهُ عدم إنجاز قانون الإنتخاب، و التلكؤ في معالجةِ الأمور الحياتية، واصفاً ذلك بالمرض القاتل.