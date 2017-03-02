لا مفر من حصول الإنتخابات.. والنقاش حول المختلط يتقدم بايجابية

بعد سلسلة الاتصالات والمشاورات واللقاءات بين الكتل النيابية، أعلن الرئيس سعد الحريري أن أجواء النقاش حول المختلط والتأهيلي إيجابية وأنّ نسبة التقدم بلغت 70 في المئة، مع وعد بثلاث جلسات جديدة الأسبوع المقبل في سباق مع الوقت للإسراع في إنجاز الموازنة.

في هذا السياق، أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار “اننا منفتحون على مناقشة اي اقتراح او صيغة لقانون الانتخاب بما فيها النسبية الكاملة وان كنّا نؤيّد القانون “المختلط” الذي تقدّمنا به مع “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، معتبراً “ان تطبيق النسبية الكاملة في هذه الظروف تشوبه نقاط ضعف يجب ان تُعالج”.

واشار الى “ان النقاشات على ضفة قانون الانتخاب مستمرة وان كانت “تتعقّد” في بعض الاحيان”، مؤكداً “اننا كـ “تيار مستقبل” نحاول قدر الامكان توسيع المساحات المشتركة بين الجميع”، آملاً “في ان نصل قريباً الى اتّفاق حول القانون العتيد تُجرى على اساسه الانتخابات النيابية المقبلة”.

وشدد على “استحالة اقرار قانون الانتخاب قبل ان يحظى بتوافق معظم القوى السياسية، لذلك نحن نعمل الان على تأمين هذا التوافق”.

هذا وعقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري وأكدت أنه جرى “عرض مسهب للاقتراحات التي تخضع لنقاش جدي بين مختلف الأفرقاء والقوى السياسية في لبنان بهدف التوصل الى توافق وازن حول الصيغة النهائية لقانون الانتخاب الجديد”.

وأشارت الكتلة الى “الصراحة المتبادلة بين المتحاورين”، فقد شددت على وجوب مراعاة أي اقتراح للمعايير الدستورية ولمضمون المحددات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني “خصوصا لجهة المناصفة والعيش الواحد او المشترك، وكذلك لجهة صحة التمثيل وفاعليته وشموله”.

وأكدت الكتلة تمسكها بالنسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، وترى فيها الصيغة الاكثر انسجاما والتزاما مع المعايير التي تحقق للشعب اللبناني صحة وشمول وفاعلية التمثيل ويشكل اعتمادها نقلة نوعية في مسار بناء الدولة القوية وتجديدا في الحياة السياسية وتفعيلا لها، وصونا للاستقرار السياسي في البلاد.

من جهته، جدد عضو كتلة الكتائب النائب إيلي ماروني التأكيد “أننا بحاجة إلى قانون يؤمن صحة التمثيل لكل اللبنانيين وخصوصا المسيحيين الذين لطالما شعروا بالغبن ومع قانون ذات معيار واحد في تقسيم الدوائر”.

وأكد أن “لا مفر من حصول الإنتخابات، لكن للأسف كل طرف يخاف على حصته والكتل تعمل على ولادة مخلوق قانوني عجائبي”.