لا للتمديد ولا للستين.. والمشنوق: لا توافق على قانون في الفترة المتبقية

لا تزال الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الكتل النيابية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات المقبلة، حيث نقل نواب الاربعاء عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده ان المطلوب العمل من أجل إقرار قانونٍ جديد في أسرع وقت، قبل الدخول في المحظور مع بداية نيسان المقبل.

وقال بعد لقاء عين التينة ثلاث لاءات: “لا للتمديد، لا للستين، ولا للفراغ”، مجدداً القول ” إن على الحكومة مناقشة وإقرار مثل هذا القانون وإحالته الى المجلس، مع الإشارة الى أن أولى مهامها هو هذا الموضوع”.

وشدد بري على ضرورة إقرار الموازنة بعد كل هذه السنوات من غيابها، مؤكداً في الوقت نفسه على إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لأصحابها، وأشار الى أن إجتماع اللجان النيابية المشتركة يندرج في إطار إستكمال ما بدأه المجلس في درس السلسلة.

وكان بعض النواب نقلوا عن الرئيس بري ان رئيس الحريري يقبل النسبية الكاملة شرط ان يكون لبنان دائرة واحدة دون ان يطالب بأي ضمانات.

من جهته، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان وجود الرئيس سعد الحريري في رئاسة الحكومة هو بسبب كتلته النيابية وحجمه التمثيلي وحيثيته السياسية.

وأشار خلال جولة له في مبنى المديرية العامة للدفاع المدني إلى اقتناعه بعدم قدرة الاطراف السياسة على الاتفاق على اقرار قانون انتخابي جديد خلال الفترة المتبقية للمهلة الدستورية المتاحة.

وردا على سؤال عن المعلومات التي وردت في احدى الصحف عن تبني الرئيس الحريري لصفقة خيار اعتماد النسبية الكاملة مقابل اشتراط بقائه في رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، قال المشنوق: “عن مخطط لانشاء مراكز رئيسية في المحافظات الثمانية خلال الخمس سنوات المقبلة”.