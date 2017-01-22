لايبزيغ يُضيق الخناق على البايرن بعد ثلاثية نظيفة في مرمى فرانكفورت

ضمن فعاليات الجولة 17 من منافسات الدوري الالماني ” البوندسليغا ” ، حقق فريق لايبزيغ فوزاً مستحقاً امام ضيفه فريق آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-0 في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب ريد بل بارك ليضيق الخناق على الفريق البافاري و يبقي على فارق النقاط الثلاثة بعد العودة من العطلة الشتوية.

دخل اصحاب الارض المباراة سريعاً حيث تمكنوا تسجيل هدف السبق في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب مارفين كومبر مستغلين طرد مدافع فرانكفورت لوكاس هراديكي في بداية اللقاء ليتقدموا بنتيجة 1-0 وبعد ذلك أكملوا سيطرتهم المطلقة وسط ضياع تام في صفوف الضيوف بعد نقصهم العددي و قبل ثواني من اطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول نجح لايبزيغ من اضافة الهدف الثاني عن طريق لاعبه تيمو ويرنير لينهي الشوط بتقدمه بثنائية نظيفة .

وفي الشوط الثاني ,دخل ابناء المدرب هازنهاتل واضعين نصب اعينهم تسجيل هدف ثالث للاقتراب من حسم الفوز سريعاً بغية اشعال المعركة على صدارة البوندسليغا و سرعان ما ظهر ذلك حيث تفوق اصحاب الارض في المرتدات وبسطوا السيطرة كما شنوا العديد من الفرص الخطرة التي تصدى لها حارس المرمى قبل ان تاتي الدقيقة 67 ليسجل مدافع فرانكفورت خيسوس فاييخو هدفا في مرماه مهدياً لايبزيغ التقدم بنتيجة 3-0 قبل أن يتناقل الفريقان الكرة في الدقائق الاخيرة من اللقاء دون اي فرصة تذكر لينهي لايبزيغ اللقاء بسهولة بعد فوزه بنتيجة 3-0 مقلصاً الفارق مع الفريق البافاري لـ 3 نقاط بعد العودة من العطلة الشتوية .