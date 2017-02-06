لاكازيت مهاجم ليون يطرق باب برشلونة

فتح الدولي الفرنسي الكسندر لاكازيت مهاجم ليون الفرنسي الباب امام الاندية الراغبة بضمه مشيراً الى ان الوقت قد حان للرحيل عن ملعب الغيرلان .
وكان صاحب الـ25 عامًا قد ارتبط الصيف الماضي بالانتقال الى نادي ارسنال الانكليزي حيث قدم النادي اللندني مبلغ 45 مليون استرليني لضمه الا ان اللاعب واصل مسيرته رفقة ليون .
وقال لاكزيت :” أعتقد أن الوقت قد حان للرحيل ، اريد خوض تجربة جديدة ، سأواصل عملي مع ليون حتى الصيف القادم “.
وعن النادي الذي يتمنى اللعب في صفوفه قال :” برشلونة سيكون حلماً بالنسبة لي ، لا اعني اللعب بدلاً من سواريز ، لكني آمل ان العب في صفوف النادي الكتالوني يوماً من الايام “.
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية تطلق برنامج مهرجانات المدينة السياحية
أحمد الحريري استقبل بركات
“بوعزيزي” جديد يحرق نفسه في ساحل سوريا!!
Powered By Future Television s.a.l