لاكازيت مهاجم ليون يطرق باب برشلونة

فتح الدولي الفرنسي الكسندر لاكازيت مهاجم ليون الفرنسي الباب امام الاندية الراغبة بضمه مشيراً الى ان الوقت قد حان للرحيل عن ملعب الغيرلان .

وكان صاحب الـ25 عامًا قد ارتبط الصيف الماضي بالانتقال الى نادي ارسنال الانكليزي حيث قدم النادي اللندني مبلغ 45 مليون استرليني لضمه الا ان اللاعب واصل مسيرته رفقة ليون .

وقال لاكزيت :” أعتقد أن الوقت قد حان للرحيل ، اريد خوض تجربة جديدة ، سأواصل عملي مع ليون حتى الصيف القادم “.

وعن النادي الذي يتمنى اللعب في صفوفه قال :” برشلونة سيكون حلماً بالنسبة لي ، لا اعني اللعب بدلاً من سواريز ، لكني آمل ان العب في صفوف النادي الكتالوني يوماً من الايام “.