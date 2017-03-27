لاكازيت على رأس أولويات أرسنال في الصيف

كشفت صحيفة ماركا الاسبانية ان نادي ارسنال الانكليزي مصمم على التعاقد مع هداف نادي اوليمبيك ليون الفرنسي والمهاجم الدولي الفرنسي الكساندر لاكازيت في السوق الكروية الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الحالي .

واشارت التقارير الى ان صاحب الـ 26 عام متابع ايضاً من قبل نادي اتلتيكو مدريد الاسباني ، في حال فقد النادي العاصمي احد المهاجمين انطوان غريزمان وكيفن غاميرو .

يذكر ان لاغازيت متألق بشكل كبير في هذا الموسم حيث سجل 23 هدف في 24 مباراة لعبها حتى الان .