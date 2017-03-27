لافروف: يجب تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب

لفت وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أنه “يجب تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب والتنسيق مع الحكومة السورية بشأن ذلك”، مشيراً إلى أن “موسكو تطالب باجتماع خاص لمجلس الأمن حول التصرفات الأمريكية في الموصل”.

وفي مؤتمر صحفي، أكد لافروف “أننا مهتمون بتحرير الموصل إلا أنه يجب تحقيق ذلك من خلال خطوات دقيقة”، مشيراً إلى “أننا مرتاحون من أن المجتمع الدولي أدرك ضرورة دعم الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية في ليبيا”.

وأشار إلى أن “المعيار الأساسي لعمليات كل الجهات قرب الرقة السورية يتمثل في مكافحة الإرهاب”.