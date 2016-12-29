لافروف يبلغ شكري بتفاصيل اتفاقات الهدنة والانتقال لتسوية في سوريا

أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وزير الخارجية المصري سامح شكري بتفاصيل اتفاقات الهدنة والانتقال إلى التسوية السياسية في سوريا.

وسبق ان اعلن الجيش السوري عن اتفاق لوقف الاعمال القتالية في سوريا. ونصت بنود الاتفاق في سوريا ان روسيا وتركيا تضمنان تنفيذ الاتفاق، وتبدأ المفاوضات في الأستانة خلال شهر برعاية روسية تركية. كما نصت بنود الاتفاق على ان المفاوضات ستتم وفق بيان جنيف والقرار 2254، وأن للمعارضة السورية وحدها الحق في تسمية وفدها للمفاوضات.