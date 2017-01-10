لافروف يبحث مع نظيره التركي الهدنة في سوريا

اشارت الخارجية الروسية الى ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو الهدنة في سوريا، ولفتت الى ان لافروف وجاويش أغلوا اكدا أهمية التقيد بوقف الأعمال العسكرية في سوريا.
كما نوه الجانبان لضرورة الإعداد المثمر والبناء للقاء أستانا.
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