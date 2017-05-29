قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحافي في القاهرة، إنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي يزور مصر حاليا، الأزمة السورية وسبل مكافحة الإرهاب.

وأضاف شكري أن معسكرات المتطرفين في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده.

وأضاف أن أحدث هجوم في مصر “دليل على مدى قدرة هذه التنظيمات وإصرارها على اقتراف هذه الجرائم البشعة التي تستهدف الأبرياء من أجل زعزعة استقرار مصر بما يحتم على مصر أن تدافع عن نفسها وفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية”.

وتابع قوله إن مصر “استهدفت قواعد هذه التنظيمات للقضاء عليها والحد من قدرتها على تهديد الأمن القومي المصري، وهذا الأمر بالتنسيق الكامل مع الجيش الوطني الليبي والأطراف السياسية التي تعمل من أجل استعادة استقرار ليبيا”.

وأضاف وزير الخارجية المصري “بحثنا مع لافروف أهم القضايا التي تؤثر على الأوضاع في المنطقة”.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن موسكو لم تضع شروطا جديدة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر.

وقال لافروف، الذي يزور مصر، إن القاهرة عليها أولا ضمان السلامة للرحلات الجوية.

وعلقت الرحلات الجوية بين روسيا ومصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعد أن انفجرت طائرة ركاب روسية وتحطمت فوق شبه جزيرة سيناء، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها.

وشدد لافروف على أن مبادرات محاربة الإرهاب يجب أن تكون شاملة دون استثناءات.

‏وقدم لافروف التعازي للشعب المصري في وفاة قافلة الأقباط التي استهدفها مسلحون في المنيا وأسفر عن مقتل 30 شخصا.

وفي تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قال إن الوزيرين ناقشا الوضع الأمني في مصر والحادث الإرهابي الأخير الذي وقع في المنيا.

كما أشادت روسيا بالدور المصري في التصدي لظاهرة الإرهاب الدولي من خلال عضويتها بمجلس الأمن.