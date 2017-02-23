لاعب بورتو يتعرض لجرح خطير في قدمه

نشرت الصحافة البرتغالية صورة لرجل اللاعب المكسيكي لفريق بورتو البرتغالي هيكتور هيريرا، يظهر من خلالها تعرضه لجروح كبيرة، بعد تدخل قوي من اللاعب السويسري لفريق يوفنتوس الايطالي ستيفان ليشتشتاينر، خلال لقاء الفريقين في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.
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