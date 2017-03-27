لاعبو هونغ كونغ في بيروت ومنتخب لبنان يتأهب لتكريم وفادتهم الثلاثاء..

عشية مباراته امام نظيره اللبناني، وصل منتخب هونغ كونغ الى بيروت عن طريق العاصمة الاردنية عمان، عصر الاحد الى مطاررفيق الحريري الدولي، استعداداً للمواجهة المرتقبة عند السادسة من مساء الثلاثاء على ملعب المدينة الرياضية في بيروت ضمن الجولة الأولى من الدور الحاسم لتصفيات كأس آسيا “الإمارات 2019”.

وكان في استقبال الوفد، مدير العلاقات العامة في الاتحاداللبناني لكرة القدم محمود ابو النجا ومرافق البعثة ربيعحلواني. وأجرى منتخب هونغ كونغ تدريبه الاول على ملعب الوحدة الرياضية في بئر حسن عند السابعة مساء الأحد على ان يجري الاثنين مرانه الاخير على ملعب المباراة فيالمدينة الرياضية.

بدوره يواصل المنتخب اللبناني تحضيراته اليومية في المعسّكر الذي دخله اللاعبون الإثنين الماضي، ويجرون التدريبات على ملعب بيروت البلدي بإشراف الجهاز الفني بقيادة المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش.