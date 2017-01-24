لاعبو تونس يتبرعون للعائلات المتضررة من العواصف الثلجية

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم تقديم مساعدات مادية للعائلات التونسية المتضررة من العواصف الثلجية الأخيرة التي ضربت بعض المناطق.

وسيتنازل كل لاعب عن مبلغ ألفي دينار من المكافأة التي سيحصل عليها من قبل الاتحاد التونسي بعد نهاية المشاركة في كأس أمم أفريقيا الغابون 2017.

كما سيتبرع بنفس المبلغ المدرب كاسبرغاك وبقية أعضاء الجهاز الفني وأيضا الجهاز الطبي.

يذكر أن منتخب تونس كان قد تأهل أمس إلى دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا.