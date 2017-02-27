لاعبو برشلونة يدعمون فيدال على طريقتهم

دعم لاعبو فريق برشلونة الإسباني زميلهم في الفريق اللاعب الدولي الإسباني أليكس فيدال الظهير الأيمن للفريق على طريقتهم وذلك قبل خوض مواجهة اتلتيكو مدريد فى الدوري الإسباني ،حيث نزل اللاعبون الى ارضية ملعب الفيسنتي كالديرون وهم يرتدون قميص مخصص من أجل إرسال رسالة لزميلهم المصاب.
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