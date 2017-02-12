لاتفالا يحرز لقب رالي السويد

تمكن سائق فريق تويوتا ياريس الفنلندي ياري ماتي لاتفالا من احراز لقب رالي السويد بعد اداء جيد قدمه على مدار الايام الثلاثة ليفرض نفسه منافساً على لقب بطولة العالم لهذا الموسم .

وقد واجه السائق البالغ عمره 31 عاما منافسة قوية من سائق فورد الاستوني اوت تاناك الذي قدم كل ما باستطاعته في اليوم الأخير لكن لاتفالا الذي دخل المرحلة الأخيرة متفوقا بفارق 20 ثانية حسم الفوز كما كان متوقعا ليحقق الفوز رقم 17 في مسيرته وذلك رغم انحراف سيارته في المنعطف الأول يوم الأحد حيث نجح الفرنسي سيباستيان اوجيه سائق فورد والذي فاز بأول سباقات العام في مونت كارلو الشهر الماضي في الحصول على المركز الثالث.