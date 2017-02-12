لأول مرة.. اوستراليا تسحب الجنسية من مقاتل في داعش

ذكرت وسائل اعلام اوسترالية أن اوستراليا سحبت الجنسية من مواطن انضم إلى تنظيم داعش استنادا إلى قوانين مكافحة الإرهاب، في أول قرار من هذا النوع تتخذه سلطات البلاد التي أكدت الأمر.
إقفال المتحف الوطني الجمعة والسبت
قوى الأمن: تمديد فترة الاعمال على طريق بيروت الدولية
المستقبل: على حزب الله إعادة الاعتبار للمصلحة الوطنية والتخلي عن سلاحه وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية
توقيف 30 فلسطينيا على خلفية الاشكال في جبل البداوي أمس
بري يرد على عون: التمديد سيء لكن تعطيل انتخاب الرئيس كان أسوأ
Powered By Future Television s.a.l