لأول مرة.. اوستراليا تسحب الجنسية من مقاتل في داعش

ذكرت وسائل اعلام اوسترالية أن اوستراليا سحبت الجنسية من مواطن انضم إلى تنظيم داعش استنادا إلى قوانين مكافحة الإرهاب، في أول قرار من هذا النوع تتخذه سلطات البلاد التي أكدت الأمر.

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