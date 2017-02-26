كين يمزق سجلات الارقام القياسية في توتنهام ويكتب تاريخه الخاص !

تمكن نجم فريق توتنهام الهداف البريطاني الدولي هاري كين من متابعة تألقه مع فريقه حيث أحرز الهاتريك باقل من 22 دقيقة من 3 تسديدات فقط على المرمى في الشوط الأول من مباراة فريقه أمام فريق ستوك سيتي ضمن منافسات البريميرليغ

وبهذه الثلاثية دخل كين إلى تاريخ السبيرز من أوسع ابوابه حيث بات اللاعب الأكثر تسجيلاً للهاتريك في تاريخ النادي سواءً في الدوري و في جميع المسابقات فقد اصبح في رصيده 4 هاتريك مع النادي متفوقاً على كلٍ من روبي كين وجيرمان ديفوي حيث يمتلك كلاً منهما 3 هاتريك في الدوري، و6 هاتريك مع النادي في جميع المسابقات وهو أيضاً الأكثر في تاريخ النادي.

كما وصل كين للهدف رقم 102 له في مسيرته مع الأندية سجل منها 86 هدف مع السبيرز واصبح رصيده 17 هدفًا في البريمييرليغ هذا الموسم ليتقاسم صدارة الهدافين مع سانشيز و لوكاكو، كما سجل 20 هدفًا في جميع البطولات للموسم الثالث على التوالي.