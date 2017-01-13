كيف ردّت نجوى كرم على سؤال أحد معجبيها الغريب؟

عبّر أحد محبي الفنانة نجوى كرم عن إعجابه الكبير بها بأسلوبه الخاص، حيث طرح عليها سؤالاً غريباً عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب لها أنّه من شدّة حبه بها يتمنى لو تسمح له “بأكلها”.

نجوى ردّت على هذا السؤال الغريب على طريقتها، وكتبت له ممازحة: “بتاكلوا لحم بشر؟”.

ومن المعروف أنّ نجوى نشيطة عبر مواقع التواصل، وتحرص دائماً على التواصل مع محبيها والرد على أسئلتهم مهما كانت غريبة.

المصدر: نورت