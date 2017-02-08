كيف ردت ليدي غاغا على منتقدي جسدها؟

ردت المغنية الأميركية ليدي غاغا بتعليق على الذين سخروا من شكل جسدها خلال الاستعراض الذي قدمته خلال المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية “السوبر بول”.

وكتبت ليدي غاغا على صفحتها على “انستغرام” “سمعت أن شكل جسدي كان محور حديث، لذلك أردت أن أقول إنني فخورة بشكل جسدي ويجب عليكم أن تكونوا كذلك أيضا”.

ونشرت صورة لها أثناء استعراضها خلال السوبر بول. ونقلت مجلة “بيبول” عن غاغا قولها “بغض النظر عن من تكون وماذا تفعل. أستطيع أن أقدم لك مليون سبب لعدم الحاجة لإرضاء أي شخص من أجل أن تنجح”.

وأضافت “كن أنت، هذا شأن الأبطال، وأشكر كثيرا كل شخص دعمني “.