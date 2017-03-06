كيف تكتشف الصور المزيفة؟

مع ثورة مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بعض الصور تنتشر في العالم انتشار النار في الهشيم مع معلومات قد تكون خاطئة أو أن تكون الصورة بحد ذاتها “مزيفة” ومعدلة عن طريق برامج تحرير الصور مثل “فوتوشوب”.

ومع هذا الانتشار الكبير للصور المزيفة أو التي تحمل معلومات مضللة، أصبح من الضروري التعرف على طرق للتحقق منها قبل مشاركتها والمساهمة في الترويج لأخبار كاذبة.

الطريقة الأسهل، هي استخدام ميزة “البحث العكسي” عن الصور في محرك البحث غوغل. وفيها تقوم بتزويد غوغل بالصورة ليبحث عن وجودها ضمن أي صفحة من مواقع الإنترنت مع المعلومات الحقيقية عنها.

لتقوم بذلك توجه إلى الرابط https://images.google.com واضغط على رمز الكاميرا، وبعد ذلك قم بتحميل الصورة واترك لغوغل مهمة البحث عن أصلها.

إن لم تتمكن من العثور على الصورة على غوغل، فهناك طريقة أخرى للتأكد إن كانت معدلة من خلال برامج تحرير الصور مثل فوتوشوب.

ولهذا الغرض، تتوفر أداة مجانية على الإنترنت على الرابط fotoforensics.com يمكن من خلالها تحليل الصور والحكم عليها بنسبة 80 بالمئة إن كانت معدلة أم لا.

ويكفي تحميل الصورة لتعرض الأداة النسخة الأصلية ومخططا آخر يظهر شبكة البيكسلات في الصورة. أي اختلال في تناسق هذه الشبكة يعني أن الصورة معدلة.

ولتستطيع الحكم قم بالتدقيق على الأجزاء التي تشك بها من الصورة، وتأكد من تناسق شبكة البيسكلات.

المصدر: سكاي نيوز