كيف تحافظ على نقودك أثناء السفر؟

يعتبر السفر أحد أفضل الأشياء التي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص بهدف الاستجمام والسياحة وخاصة بعد وقت طويل من العمل والجهد.

ولا بد من أن يكون المسافر حريصاً على نقوده التي تعب في الحصول عليها، وأن يحافظ عليها من الفقدان أو السرقة أثناء تجواله.

وقد أورد موقع “موني كراشرز” 5 طرق بسيطة يمكن للمسافر فيها الحفاظ على نقوده أثناء السفر:

1- استخدم النقود الكاش مع بطاقات الائتمان

إن استخدام بطاقة الإئتمان كطريقة رئيسية للدفع أثناء السفر يمكن أن يكون خطراً، لما لذلك من أثر في إغراء المسافر للإنفاق الزائد عن الحد. ولكن استخدام “الكاش” يجبر المسافر على الالتزام بميزانية محددة. وقد تتعرض النقود الكاش للسرقة أو الضياع، لذا لا يجب الاكتفاء باصطحاب النقود فقط، ويفضل اصطحاب بطاقات الائتمان كإجراء احتياطي.

2- لا تضع بيضك في سلة واحدة

ينصح بعدم وضع جميع النقود في مكان واحد، لتجنب فقدانها كلها إن تعرض المسافر للسرقة. من المفيد أن يقوم المسافر بتوزيع نقوده في أماكن عديدة، على سبيل المثال يمكن أن يضع القليل من النقود في محفظته ويخفي ما تبقى داخل حذاء أو جورب في حقيبة السفر.

3- لا تهمل نقودك

حاول أن تضع نقودك في مكان آمن وأن لا تظهرها كلها أمام الآخرين، سواء أكنت في السوق أم في المطعم أم في رحلة. احرص على تنظيم نقودك في المحفظة بحيث تخرج ما تحتاجه فقط حتى لا تجذب انتباه اللصوص. اصطحب معك ما يكفيك من المال واترك الباقي في مكان آمن في الفندق.

4- استخدم حزام النقود

يضمن استخدام حزام النقود الذي يربط على الخصر عدم فقدان النقود وبطاقات الائتمان من السرقة والنشل أثناء التجوال في الأسواق أو الركوب في المواصلات العامة.

5- حماية أجهزتك بكلمات سر

حاول أن تحمي هاتفك الذكي وحاسبك المحمول بكلمات سر تمنع المتطفلين من الوصول إلى تطبيقاتك المالية، وبياناتك البنكية.



المصدر: 24.AE