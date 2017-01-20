كيف اصبحت تشكيلة منتخب لبنان لكرة السلة؟

عشية بدء تحضيرات منتخب لبنان لكرة السلة لبطولة غرب آسيا، استدعى مدرب المنتخب جو مجاعص كل من باسل بوجي وعلي مزهر بدلاً من علي كنعان ورودريغ عقل على التوالي بسبب الاصابة التي تعرض لها اللاعبين.

ويشارك المنتخب اللبناني في بطولة غرب آسيا المقررة ما بين 28 الحالي و2 شباط المقبل في العاصمة الاردنية عمان.

وتؤهل هذه البطولة الى كأس آسيا 2017 التي تحدث رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا عن سعي لبنان لاستضافتها.

وفي ما يلي التشكيلة الاخيرة للفريق:

فادي الخطيب، نديم سعيد، آتر ماجوك (هومنتمن)، إيلي رستم، شارل تابت (المتحد)، وائل عرقجي، امير سعود، علي حيدر (الرياضي)، جاد خليل (التضامن)، إيلي إسطفان (اللويزة)، باسل بوجي (الشانفيل)، علي مزهر (هوبس).