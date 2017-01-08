كيفانش تاتليتوغ يتعرض لوعكة صحية.. وهذا وضعه الصحي!

تعرّض النجم التركي كيفانش تاتليتوغ لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن النجم المعروف في الوطن العربي بشخصية “مهنّد” أمضى ليلة رأس السنة في المستشفى بدلًا من أن يحتفل بحلول العام الجديد.

ورافقت تاتليتوغ في المستشفى زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزير، حيث كان قد واجه هذه الوعكة الصحية خلال عطلته القصيرة من تصوير الحلقة التاسعة من مسلسل “الجريء والجميلة”، الذي تشاركه البطولة فيه الممثلة التركية توبا بيوكوستون.

وتعرض “مهند” لموقف مزعج، حيث فوجىء خلال خروجه من مبنى المستشفى بعدسات المصورين التي كانت ترصده، فطمأن المصوّرين على صحته قائلاً لهم: “صحتي جيدة والحمد لله، لا يوجد شيء مهم، مجرد تعب في صوتي ليس أكثر يا أصدقاء، عام سعيد لكم”.