كيربر تتقدم في بطولة دبي الدولية

نجحت الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الاولى في البطولة في التأهل الى دور الثمانية ضمن منافسات بطولة دبي لتنس السيدات بعد فوزها على منافستها البورتوريكية مونيكا بويغ .

ففي الدور الثالث للبطولة التي تقام في الامارات ، فازت الالمانية كيربر على منافستها البورتو ريكية مونيكا بويغ بنتيجة بمجموعتين نظيفتين وبواقع 6 – 2 و6 – 3 .