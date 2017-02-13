كونوا اول من يشاهد كليب عمرو دياب (فيديو)

طرح النجم عمرو دياب، فيديو كليب “معاك قلبي”، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، اليوم الإثنين.

والاغنية من اخراج هادي الباجوري، ومن إنتاج شركة “ناي”، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع أسامة الهندي.

وهى من بين 12 أغنية ضم ألبوم “أحلى وأحلى”، وتم إصداره عام 2016 من إنتاج شركة “ناي”.