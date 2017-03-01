كونتي يوافق على إغراءات إنتر ميلان

ذكرت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أن أنطونيو كونتي ، مدرب تشيلسي الإنكليزي، توصل إلى اتفاق مع إدارة إنتر ميلان، لقيادة الأفاعي بعد نهاية الموسم الحالي.
وقالت إن مالكي إنتر عرضوا على كونتي تدريب النيراتزوري بعقد ضخم يمتد لـ4 سنوات على أن يحصل في الموسم على 15 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة ان كونتي أعطى موافقته بعدما تم رفع العرض المقدم له من 11 إلى 15 مليون يورو سنويًا.
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