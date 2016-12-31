كونتي يعادل رقم فينغر القياسي بعد 15 عاما

حافظ أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنكليزي على سلسلة النتائج القوية للبلوز، بقيادته لتحقيق الفوز على ستوك سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 19 من البرمييرليغ.

المدرب الإيطالي كونتي بهذا الانتصار، وصل إلى الفوز رقم 13 على التوالي ليعادل نفس الإنجاز الذي حققه المدرب الفرنسي المخضرم آرسينفينغر، عندما قاد أرسنال لهذه السلسلة من الانتصارات خلال موسم 2001 / 2002، الذي شهد تتويج الغانرز باللقب.

وتضم قائمة الانتصارات المتتالية أيضًا، في المركز الثالث برصيد 11 مباراة متتالية، لكل من مانشستر يونايتد موسم 1999 / 2000، وليفربول تحت قيادة مدربه الأيرلندي برندان رودجرز في موسم 2013 / 2014، ثم مانشستر يونايتد مرة أخرى في موسم 2008 / 2009.

ويعد فريق ليفربول الاستثناء الوحيد في هذه القائمة، لأنه الفريق الوحيد الذي لم يتوج باللقب في النهاية، حيث ضاع منه لصالح مانشستر سيتي في 2014.