كونتي يرفض الرد على مورينيو !

قام المدرب الإيطالي لفريق تشيلسي الانكليزي أنطونيو كونتي برفض الرد على المدرب البرتغالي لفريق مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو عقب تصريح الاخير عن طريقة لعب البلوز حيث أكد انه فريق دفاعي ،ويعتمد على الكرات الثابتة والهجمات المرتدة.

وقال كونتي بعد تعادله مع بيرنلي :”نعم لقد سمعت تلك التصريحات، ولكن أنا لا أحب الرد على مدربين آخرين،ولا أحب مثل هذه المسرحيات، أنا أملك الكثير من الخبرة حول هذا الأمر لذلك لن ارد على أحد“.