كونتي على ابواب الدوري الإيطالي من جديد

اشارت تقارير صحفية إيطالية عن إمكانية عودة مدرب تشلسي أنطونيو كونتي إلى الدوري الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

ويقدم كونتي أداءً مميزا رفقة تشلسي هذا الموسم، وقاد الفريق لصدارة الدوري الانكليزي برصيد 63 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الوصيف توتنهام.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” أن كونتي يعاني في لندن ويريد العودة إلى إيطاليا، بعد حصد لقب “البرمييرليغ” مع تشلسي، نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة: “شركة سونينغ المالكة لإنتر ميلان أرسلت بالفعل ممثلين لتقديم عرض لمدرب جوفنتوس السابق”.

من جانبها، أشارت صحيفة “توتو سبورت” إلى أنه قد يتم الإبقاء على ستيفانو بيولي، المدير الفني الحالي للنيراتزوري، حال تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض النيراتزوري للخسارة الأحد على يد روما بنتيجة 1-3، ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن الصدارة التي يحتلها جوفنتوس.